Французский суд оштрафовал Мухтара Аблязова

7 марта 2023 года апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд. Суд отказался принимать аргументы Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения АО "БТА банк", Мухтар Аблязов должен был явиться в суд города Экс-ан-Прованс 15 и 16 июня 2021 года для допроса. В последний момент перед заседанием Аблязов через своего адвоката сообщил о том, что не намерен следовать указанию французского суда, аргументируя свое решение опасением политического преследования.

"Позднее БТА подал ходатайство о назначении Аблязову штрафа в связи с неявкой в суд. В апелляционной инстанции суд установил, что Мухтар Аблязов уже являлся по похожему вызову в 2018 году. Также Аблязов был лишен статуса беженца сначала в Англии, а затем во Франции, поэтому он не мог ссылаться на этот статус для неявки в суд. При этом ранее следственным судьей Аблязову назначена мера судебного контроля, которая, в том числе, включает в себя явку по требованию суда. Мухтар Аблязов нарушил данную меру, не явившись по вызову суда города Экс-ан-Прованса", – следует из сообщения банка.

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

18 января 2023 года замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. По его словам, проблемы с экстрадицией возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.