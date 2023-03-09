Власти Алматы расчищают мусор после 8 марта

7-8 марта по всему городу были организованы стихийные рынки по продаже цветов в преддверии Международного женского дня. После остались горы мусора, которые коммунальные службы с ночи разгребают с помощью спецтехники и лопат, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видны горы мусора после праздника в Алматы. Его оставили после себя продавцы цветов.

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры города рассказали, что в ночной период и утром 9 марта все силы городских служб направлены на уборку мест стихийной торговли для приведения данных участков в соответствие с санитарными нормами. Коммунальщики вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности по очистке территории города, усиленно собирают оставленный торговцами мусор.

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В этой связи сотрудники управления обратились к алматинцам.

"Наши коммунальные службы благоустройства стараются содержать город в чистоте, а нерадивые горожане добавляют им работы. Просим после любых проведенных мероприятий, работ или торговли на территории города обеспечить восстановление чистоты и порядка на отведенном участке". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Стоит напомнить, что за несоблюдение правил благоустройства нарушители привлекаются к административной ответственности согласно ст. 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы





Ранее сообщалось, что в Алматы на озере Сайран во время очистки дна застряли три экскаватора.