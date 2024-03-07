В преддверии 8 Марта Астана и Алматы погрузились в огромные пробки
Фото: pixabay
В преддверии Международного женского дня 8 Марта Астана и Алматы вечером, 7 марта, погрузились в огромные пробки, сообщает Zakon.kz.
По данным сервиса "Яндекс.карты", Астана стоит в 9-балльных пробках, а Алматы – в 10-балльных.
Фото: Zakon.kz
При этом цены на такси в этих двух городах взлетели примерно в три раза.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что после сильного землетрясения, которое произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11:22, южная столица погрузилась в 10-балльные пробки, а цены на такси взлетели.
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