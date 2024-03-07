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В преддверии 8 Марта Астана и Алматы погрузились в огромные пробки

В предверии 8 Марта Астана и Алматы погрузились в огромные пробки, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 18:57 Фото: pixabay
В преддверии Международного женского дня 8 Марта Астана и Алматы вечером, 7 марта, погрузились в огромные пробки, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса "Яндекс.карты", Астана стоит в 9-балльных пробках, а Алматы – в 10-балльных.

В предверии 8 Марта Астана и Алматы погрузились в огромные пробки, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 18:57

Фото: Zakon.kz

При этом цены на такси в этих двух городах взлетели примерно в три раза.

В предверии 8 Марта Астана и Алматы погрузились в огромные пробки, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 18:57

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что после сильного землетрясения, которое произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11:22, южная столица погрузилась в 10-балльные пробки, а цены на такси взлетели. 



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