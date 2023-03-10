Судья Уральского горсуда скончался на рабочем месте

Следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев умер на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно порталу "Мой город". В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области информацию подтвердили.

"Тело умершего не имеет признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, вызов поступил в 9:48.

"Мужчине 1968 г. р. внезапно стало плохо на рабочем месте. Со слов вызывавшего скорую, мужчина захрипел и упал без сознания", – следует из сообщения.

9 марта 2023 года скончался на рабочем месте прокурор Туркестанской области Марат Алиханов. В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что предварительная причина смерти – инфаркт.