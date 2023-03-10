Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Судья Уральского горсуда скончался на рабочем месте

Судья Уральского горсуда скончался на рабочем месте Фото: Facebook/Нурлан Губашев
Следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев умер на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно порталу "Мой город". В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области информацию подтвердили.

"Тело умершего не имеет признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, вызов поступил в 9:48.

"Мужчине 1968 г. р. внезапно стало плохо на рабочем месте. Со слов вызывавшего скорую, мужчина захрипел и упал без сознания", – следует из сообщения.

9 марта 2023 года скончался на рабочем месте прокурор Туркестанской области Марат Алиханов. В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что предварительная причина смерти – инфаркт.

Читайте также

Женщина показала восстановленное после нападения собаки лицо

Ответственность за переработки в госорганах хотят ужесточить в Казахстане

Эксперты АФК улучшили прогноз по курсу тенге на апрель

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления