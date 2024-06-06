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Законодательство РК

В Уральске судья погиб на работе: сын взыскал с государства 48 млн тенге

во время судебного процесса погиб судья, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 19:16 Фото: Zakon.kz/ Максим Золотухин
В Уральске следственный судья городского суда скоропостижно умер прямо на рабочем месте. Семья погибшего мужчины обратилась в суд за справедливостью и выиграла процесс, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 10 марта 2023 года. 55-летнему мужчине внезапно стало плохо в Уральском городском суде. Он умер до приезда скорой помощи.

Комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом пришла к выводу, что произошедшее не связано с трудовой деятельностью и не подлежит учету.  Посчитали, что причиной смерти Нурлана Губашева стала невризма восходящей части дуги аорты, разрыв аневризмы восходящей части дуги аорты, осложнившаяся тампонадой сердца. Но сын судьи не согласился с таким решением комиссии и обратился в суд.

Из материалов дела следует, что судья воспитывал сына один. Истец требовал признать смерть отца наступившей при исполнении им служебных обязанностей и просил взыскать единовременную компенсацию в размере шестидесятимесячного должностного оклада, а это 48 млн тенге. К слову, зарплата судьи на тот момент составляла 800 789 тенге.

"Допрошенные сотрудники следственного суда пояснили, что 10 марта 2023 года в рабочее время во время судебного заседания при рассмотрения материала судья Губашев удалился для вынесения судебного акта, присев за стол, и при изучении нормативно-правовых актов вдруг наклонился на стол и захрипел, затем упал на пол. Сразу была вызвана скорая помощь. По приезде скорой помощи врач констатировал смерть. Также установили, что на тот момент у судьи была большая нагрузка", – цитирует решение суда портал "Мой Город".

Изучив материалы дела, суд №2 принял решение иск удовлетворить и постановил признать, что смерть  Нурлана Губашева наступила при исполнении им служебных обязанностей председателя/судьи следственного суда города Уральска.

Было предписано взыскать с департамента судебной администрации РК по ЗКО в пользу сына покойного 48 млн тенге.

В марте 2023 года сообщалось, что судья умер на работе в горсуде Уральска. У 55-летнего судьи Нурлана Губашева развилась тампонада сердца.

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