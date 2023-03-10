Ответственность за переработки в госорганах хотят ужесточить в Казахстане

Руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Астане Али Комекбаев на брифинге в столице 10 марта 2023 года заявил о возможности ужесточения ответственности за незаконные переработки на госслужбе с 1 апреля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Али Комекбаев рассказал о планируемых новеллах на госслужбе. Соответствующие поправки 9 марта приняли в Сенате.

"С 1 апреля в Кодекс об административных правонарушениях внесено нововведение – теперь если в госорганах будут переработки незаконные, то будет административная ответственность по ст. 89 КоАП РК "Незаконное превышение нормы рабочего времени". На первый раз предусматривается предупреждение, а при повторном нарушении – штраф. Если госслужащего вынуждают перерабатывать, то предусматривается адмштраф". Али Комекбаев

По его словам, уполномоченным органом по рассмотрению ответственности хотят определить Агентство РК по делам госслужбы и его территориальные подразделения. Тогда как ранее такие дела рассматривались инспекцией труда при акиматах.

В Кодексе об адмнарушениях сказано, что незаконное превышение работодателем либо принимающей стороной нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы (рабочей смены), предусмотренной трудовым законодательством Республики Казахстан, влечет предупреждение.

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на должностных лиц в размере 40 МРП, или 138 тыс. тенге в 2023 году.

9 марта 2023 года депутаты Сената Парламента РК поддержали сразу в двух чтениях поправки по вопросам государственной службы. Документом предусматривается осуществление контроля за правильным соблюдением графика работы в госорганах.