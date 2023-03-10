Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кыргызстан проведет учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на своей территории

Кыргызстан проведет учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" на своей территории Фото: Zakon.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в 2023 году республика проведет на своей территории учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2023", передает Zakon.kz.

Об этом президент сообщил в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ, представителем Казахстана Имангали Тасмагамбетовым.

"Президент отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023"", – говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

По словам Жапарова, в настоящее время сохраняется угроза "перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов".


Новость по теме

А нерушим ли союз: что думают эксперты о возможном выходе Армении из ОДКБ

В январе премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Минобороны страны посчитало нецелесообразным проведение учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023" в стране "в сложившейся ситуации". В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению властей республики.

Читайте также

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая

Ким Чен Ын взял дочь на проверку боеспособности армии КНДР

Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Константин Вноровский
ОДКБ Жапаров Садыр Армения Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления