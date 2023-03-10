Кыргызстан проведет учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на своей территории

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в 2023 году республика проведет на своей территории учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2023", передает Zakon.kz.

Об этом президент сообщил в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ, представителем Казахстана Имангали Тасмагамбетовым.

"Президент отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023"", – говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

По словам Жапарова, в настоящее время сохраняется угроза "перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов".





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