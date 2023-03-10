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Это капля в море для государства - партия "Ауыл" объяснила предложение освободить фермеров от налогов

Это капля в море для государства: Партия "Ауыл" объяснила предложение освободить фермеров от налогов Фото: primeminister.kz
Зампредседателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на дебатах в эфире телеканала КТК разъяснил предложение освободить от налогов фермеров страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На теледебатах член политсовета партии "Байтак" Айнур Сабитова поинтересовалась у зампредседателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева, как будут села существовать с нулевым бюджетом, если отменят, как они предлагают, налоги для сельхозтовраопроизводителей. 

"По стране 280 тыс. хозяйств разной формы. Вы знаете госбюджет. И они платят в бюджет государства менее 1% налогов. Это капля в море для государства".Жигули Дайрабаев

Он также сообщил, что очень мало сегодня молодых людей готовы пойти работать в селах страны.

"Молодежь переезжает в города. Нет в селах работников. Но если государство намерено развить сельское хозяйство и села, то нужно уделять им огромное внимание. Нужно создавать условия сельчанам. Эта сумма налогов в менее чем 1% ничего не решит в масштабах государства". Жигули Дайрабаев

Ранее он рассказал, как их партия может улучшить жизнь простых казахстанцев.

НПК предлагает в свою очередь не изобретать велосипед и внедрить в Казахстане скандинавский социализм.

Между тем партия Amanat обещает принять новый социальный кодекс в Казахстане. 

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