Женщина провалилась под лед в Атырау

Жительница Атырау переходила реку по льду и провалилась. Спасатели прибыли на место вовремя и смогли спасти пострадавшую, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в центре Атырау кто-то провалился под лед и утонул, поступило поздним вечером в пятницу. Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧС региона, оперативные действия спасателей помогли 44-летней пострадавшей выжить.

"Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей. И доставили ее в областную больницу. Она находится под наблюдением врачей". Пресс-служба ДЧС Атырауской области





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