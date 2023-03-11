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Женщина провалилась под лед в Атырау

Женщина провалилась под лед в Атырау Фото: ДЧС Атырауской области
Жительница Атырау переходила реку по льду и провалилась. Спасатели прибыли на место вовремя и смогли спасти пострадавшую, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в центре Атырау кто-то провалился под лед и утонул, поступило поздним вечером в пятницу. Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧС региона, оперативные действия спасателей помогли 44-летней пострадавшей выжить.

"Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей. И доставили ее в областную больницу. Она находится под наблюдением врачей". Пресс-служба ДЧС Атырауской области


В ночь на 8 марта спасатели Жетысуской области переправили 50 сельчан через затопленную дорогу. В тот же день сотрудники ДЧС Костанайской области спасли 43 человека из снежного плена.

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Мария Мельникова
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