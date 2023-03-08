43 человека спасли из снежного плена в Костанайской области

Установившаяся штормовая погода осложнила ситуацию на дорогах Костанайской области. 11 легковых и два грузовых авто, в которых находились 43 человека, пришлось спасать из снежного плена, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Костанайской области, только за прошедшие сутки на дорогах региона развернули три спасательные операции.

"Первое сообщение поступило в 19:35 о том, что в Алтынсаринском районе на участке автодороги областного значения Карасу –Большая Чураковка" в 60 км от с. Анновка в снежном плену оказались две легковые машины, в которых находились 6 человек. Спасатели на технике высокой проходимости добрались к месту вызова и отбуксировали машины на очищенный участок дороги. Спасенных граждан сопроводили в п. Силантьевка". ДЧС Костанайской области

На очередном вызове спасатели вызволили из снежного плена колонну из 7 легковых и двух грузовых машин, внутри которых находились 34 человека.

"В 19:36 поступил очередной вызов. На участке а/д областного значения Карасу –Большая Чураковка, вблизи села Новосёловка, увязла в снежном перемете колонна из 7 легковых и двух грузовых машин. К месту происшествия прибыли сотрудники ПЧ-24 с. Карасу на ГАЗ-66. С помощью лебедки, которая установлена на вездеходе, спасатели отбуксировали автомашины на очищенный участок дороги. После чего колонну автомашин и 34 человека сопроводили в п. Карасу". ДЧС Костанайской области

Ночью непогода застигла в пути две машины с тремя пассажирами в 25 км от села Барвиновка.

"На участке а/д районного значения Сарыколь –Барвиновка в Сарыкольском районе в 23:31 сотрудники местного отдела по ЧС оперативно отреагировали на поступивший сигнал о помощи. Спасательные работы прошли успешно. Вместе со спасателями автомашины благополучно прибыли в п. Сарыколь".

Фото: ДЧС Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

По состоянию на 09:00 движение на а/д областного значения закрыто по 10-ти направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В области на заснеженных участках дорог организованы 13 временных блокпостов, подготовлено 27 пунктов обогрева на 642 места.

На территории Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. ДЧС Костанайской области рекомендует населению не покидать населенные пункты, не подвергать свою жизнь опасности.

Ветер обрушил кровлю административного здания и частично сорвал кровлю школы в Павлодарской области.

