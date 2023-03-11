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Именные наручные часы подарили полицейским, предотвратившим попытку суицида

Именные наручные часы подарили полицейским, предотвратившим попытку суицида Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы
Прокуратура Алматы наградила наручными часами двух полицейских предотвративших попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

8 марта текущего года сотрудники полка патрульной полиции Турксибского района Алматы старшие инспекторы Санжар Абдраимов и Кудайберген Тогжанов предотвратили попытку суицида гражданина.

"Мужчина висел на руках, ухватившись за ограждение пешеходного моста над проезжей частью. Полицейские, перекрыв движение, подогнали грузовик под пытавшегося сброситься мужчину".

Данными действиями удалось избежать трагедии и спасти жизнь человеку.

10 марта прокурор Турксибского района Алматы Избасар Масакбаев поблагодарив инспекторов за обеспечение слаженной и оперативной работы по спасению человека наградил их именными наручными часами.

Именные наручные часы подарили полицейским, предотвратившим попытку суицида

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы

В Конаеве в Доме престарелых совершил суицид 76-летний пенсионер.

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