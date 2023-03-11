5 520 000 тенге – Экибастузскую ТЭЦ снова оштрафовали

На Экибастузской ТЭЦ был выявлен ряд нарушений. Руководству ТОО выписан штраф на общую сумму 1600 МРП (5 520 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

Специалистами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области по поручению областной прокуратуры проведена внеплановая проверка нескольких цехов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на соответствие требованиям законодательства в области санэпидблагополучия.

В ходе мероприятия выявлен ряд нарушений санитарных норм, в том числе, несоответствие по проведенным лабораторно-инструментальным замерам, таким как превышение пыли в воздухе рабочей зоны КТЦ, несоответствие температуры и освещения помещений, напряженности ЭМП, а также нарушение питьевого режима, согласно действующим гигиеническим нормативам.

"Дело об административном правонарушении в отношении ТОО "Экибастузтеплоэнерго" рассматривалось в суде первой инстанции города Экибастуза. По итогам работы суд постановил привлечь ТОО "Экибастузтеплоэнерго" к административной ответственности по ст. 425 ч.1 "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека" Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан на общую сумму 1600 МРП (5 520 000 тенге)". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК

Постановление суда может быть обжаловано предприятием в вышестоящем суде.

Авария на ТОО "Экибастузтеплоэнерго" произошла 27 ноября 2022 года около 01:20. Сначала остановился один котлоагрегат, а через десять минут встали еще три. В итоге жители города в мороз остались без тепла. Из-за аварии на время закрыли детские сады, а школьников перевели на дистанционный формат обучения.

С 28 ноября в городе был введен режим ЧС.

Ночью 18 февраля на теплоцентрали Экибастуза снова произошла авария. Работа предприятия была приостановлена.



С начала года в Экибастузе неоднократно отключали подачу тепла в ряде домов.



По решению Правительства страны проверки пройдут на всех ТЭЦ страны.

4 марта руководству Экибастузской ТЭЦ уже был выписан штраф в три миллиона тенге за нарушения в метрологии.