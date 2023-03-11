Появились подробности избиения сотрудника на руднике в Улытауской области

В деле об избиении сотрудника на рабочем месте в Улытауской области появились новые подробности. За хулиганство задержаны двое подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

В начале марта в казахстанских соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин избивают третьего. В комментарии к видеозаписи утверждалось, что причиной конфликта стало недовольство работника отдела кадров тем, что несколько сотрудников получают зарплату, не появляясь на рабочем месте. В ответ двое мужчин избили кадровика.

Сегодня, 11 марта в полиции подтвердили, что подозреваемые лица являются работниками рудника "Жомарт" АО "Корпорация Казахмыс".

"Находясь на рабочем месте, дерзко нарушая общественный порядок, проявляя явное неуважение к другим коллегам, создали потасовку с другим работником и нанесли ему телесные повреждения". Пресс-служба МВД РК

Тем самым, подозреваемые лица нарушили нормальную деятельность указанной организации. Следствием установлены очевидцы и свидетели конфликта.



В отношении подозреваемых лиц судом области санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане.