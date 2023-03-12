Массовое ДТП в Венгрии: загорелись 19 авто

11 марта вечером более сорока автомобилей столкнулись в Венгрии, в результате чего были повреждены десятки машин, а несколько авто загорелись, сообщает Zakon.kz.

Полиция сообщила, что столкновение, в котором участвовали пять тягачей с прицепами и 37 других транспортных средств, произошло на шоссе M1 примерно в 25 км к западу от Будапешта, столицы Венгрии, передает ABC News.

По данным полиции, в результате столкновения 19 автомобилей загорелись, 36 человек получили травмы, в том числе одна особо тяжкая и 13 серьезных.

Власти заблокировали движение в обоих направлениях M1, так как работы по восстановлению и очистке продолжались до вечера.

Представитель национальной службы скорой помощи Пал Дьерфи отказался назвать возможную причину аварии, сообщает венгерский телеканал M1.

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