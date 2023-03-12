Эрдоган: Победа оппозиции на выборах станет "катастрофой"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил избирателей, что победа на майских выборах оппозиционного альянса станет катастрофой для страны, сообщает Zakon.kz.

"Мы не можем оставить Турцию на милость коалиции, которая является многогранной, жадной и лишенной направления. Мы не можем допустить такой катастрофы", — заявил Эрдоган на встрече глав провинций Ак-партии в ходе видеоконференции в субботу, передает Bloomberg.

Турция готовится к выборам 14 мая на фоне высокой инфляции и критики реакции правительства на разрушительные землетрясения, обрушившиеся на страну в начале февраля.

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Эрдоган официально начал самую сложную избирательную кампанию в своей карьере, считает Bloomberg. Он перенес выборы более чем на месяц, до 14 мая. Первоначальной датой было 18 июня.

Он противостоит оппозиционному блоку, известному как Национальный альянс, который обещает демонтировать исполнительную президентскую систему, введенную Эрдоганом пять лет назад, и вернуться к ортодоксальной экономической политике.

"Все выборы трудны", — сказал Эрдоган. "Но критические события в нашем регионе и в мире отличают голосование 14 мая от других".

Эрдоган раскритиковал обещание оппозиции править на основе консенсуса, заявив, что это ознаменует возвращение к враждующим коалициям, которые десятилетиями вызывали нестабильность до того, как он пришел к власти в 2002 году.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента.

