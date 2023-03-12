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В Иране арестовано более 100 человек по подозрению в отравлении школьниц

В Иране арестовано более 100 человек по подозрению в отравлении школьниц Фото: freepik
Более 100 человек арестовали власти Ирана по подозрению в отравлении школьниц по всей стране, сообщает Zakon.kz.

По данным государственного информационного агентства IRNA, в Иране арестовано более 100 человек в связи с подозрением в отравлении сотен школьниц по всей стране, передает CNN.

Ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел Ирана, IRNA сообщило, что люди были "идентифицированы, арестованы и допрошены" в нескольких городах, включая столицу Тегеран.

"Первоначальные расследования показывают, что эти люди отравляли людей под влиянием психологической атмосферы. Они использовали безвредные и вонючие вещества", — говорится в заявлении.

В последние месяцы в Иране произошла волна предполагаемых отравлений, почти полностью совершенных в школах для девочек.

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В то время как иранские политики предполагают, что девочки могли стать мишенью радикальных исламистских группировок, активисты считают, что отравления могут быть связаны с общенациональными протестами, вспыхнувшими в сентябре прошлого года из-за смерти Махсы Ами.

Многие школьницы принимали активное участие в акциях протеста, снимая свои хиджабы в классах, разрывая фотографии верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Медики, родители и учителя обвинили иранское правительство в попытке заставить жертв замолчать.

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