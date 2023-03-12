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Актюбинские спасатели эвакуировали 63 граждан Узбекистана

Актюбинские спасатели эвакуировали 63 граждан Узбекистана Фото: МЧС РК
12 марта в Актюбинской области ночью сломался автобус, из которого были спасены граждане Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

12 марта 2023 года на пульт "112" ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что на 144 участке трассы Карабутак – Костанай Айтекебиского района из-за неисправности остановился автобус.

К месту вызова были направлены спасатели и техника.

Благодаря оперативным действиям спасателей 63 гражданина Узбекистана были размещены в школе Айтекебийского района.

Актюбинские спасатели эвакуировали 63 граждан Узбекистана

Фото: МЧС РК

6 марта 10 рыбаков застряли на отколовшихся льдинах на Капчагайском водохранилище.

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