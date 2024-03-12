Актюбинские спасатели помогли иностранным гражданам
Фото: pixabay
В ночь на 12 марта актюбинскими спасателями оказана помощь семерым иностранным гражданам, сообщает Zakon.kz.
По сообщению пресс-службы МЧС РК, ночью в Айтекебийском районе Актюбинской области на автомобильной дороге "Самара-Шымкент" силами ДЧС области, из технически неисправного легкового автомобиля были вызволены семь человек. Ими оказались граждане Таджикистана.
При помощи двух спасателей мужчины были доставлены в близлежащий кемпинг. В медицинской помощи они не нуждались.
11 марта житель Актобе серьезно пострадал при падении в шахту лифта.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript