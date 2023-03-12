Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Завоевал золотую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике Фото: Instagram/n_kkz
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Казахстанец одержал победу в упражнениях на коне. В решающем выступлении он набрал 15.300 балла, передает Olympic.kz.

Второе место досталось Рису МакЛенагану из Ирландии. На третьем месте – Матвей Петров из Албании.

Стоит отметить, что Курбанов побеждает на втором этапе Кубка мира подряд. Ранее он стал первым в Дохе (Катар).

Днем ранее казахстанский гимнаст Милад Карими там же, на этапе Кубка мира в Баку, завоевал "золото".

Читайте также

Объявлена сборная мира из самых дорогих футболистов

Константин Вноровский
Азербайджан Баку
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Гороскоп: кто будет притягивать удачу
Гороскоп: кто будет притягивать удачу
Статистика: Рейтинг качества жизни в городах Казахстана
Статистика: рейтинг качества жизни в городах Казахстана
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Гороскоп: кому нужно быть осторожными в воскресенье
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления