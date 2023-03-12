Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец одержал победу в упражнениях на коне. В решающем выступлении он набрал 15.300 балла, передает Olympic.kz.

Второе место досталось Рису МакЛенагану из Ирландии. На третьем месте – Матвей Петров из Албании.

Стоит отметить, что Курбанов побеждает на втором этапе Кубка мира подряд. Ранее он стал первым в Дохе (Катар).

Днем ранее казахстанский гимнаст Милад Карими там же, на этапе Кубка мира в Баку, завоевал "золото".