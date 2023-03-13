Облил керосином и поджег соседку с ребенком: житель Рудного избежал наказания

13 марта 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор по делу в отношении жителя Рудного, который в марте прошлого года облил керосином и поджег соседку с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 16 УК РК ("Невменяемость"), не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, предусмотренного настоящим кодексом, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

"В этой связи производство по уголовному делу в отношении М. судом прекращено, и он освобожден от уголовной ответственности в силу прямого требования уголовного закона. При этом суд назначил М. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением". СМУС Костанайской области

Как отмечается, гражданский иск потерпевшей Б. о компенсации морального вреда удовлетворен судом в полном объеме.

Постановление не вступило в законную силу.

Судом установлено

16 марта 2022 года житель Рудного, страдающий психическим заболеванием, в силу которого не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, на почве неприязненных отношений облил горящей легковоспламеняющейся жидкостью свою соседку и ее малолетнего сына 2018 г. р. В результате женщине и ее сыну были причинены термические ожоги тела, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

Действия жителя Рудного не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку пламя на потерпевших было потушено другим человеком, находившимся на тот момент в квартире, и своевременно была оказана скорая медицинская помощь.

"Вина М. в совершении запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, который в момент совершения деяния находился в состоянии невменяемости вследствие наличия у него психического заболевания, подтвержден показаниями свидетелей и эксперта-психиатра, а также материалами уголовного дела, в том числе заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы". СМУС Костанайской области

О том, что в Рудном женщину с ребенком облили керосином и подожгли, стало известно 17 марта 2022 года. Полицией было начато досудебное расследование по статье покушение на убийство. Подозреваемый был арестован.

23 апреля сообщалось, что мальчика, которого облили керосином и подожгли, выписали из больницы Рудного. Малыш пробыл в реанимации 20 дней, в больнице – 36. Ему провели более 10 операций по кожной пластике.