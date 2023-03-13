Мишель Йео опубликовала фото с "Оскаром"

Малайзийская актриса Мишель Йео 13 марта разместила на странице в Instagram фотографию со статуэткой "Оскара" в руках, сообщает Zakon.kz.

Актриса в подписи к публикации была немногословной и разместила лишь несколько смайликов.

На фото с обладательницей "Оскара" находится и ее муж.

На 95-й церемонии вручения статуэток премии "Оскар" за лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную роль во "Всё везде и сразу".

Стоит отметить, что за всю историю премии ни одна актриса, определяющая себя как женщина азиатского происхождения, не получала эту номинацию.

Мишель Йео Чу-Кхенг родилась 6 августа 1962 года в городе Ипох, столице малазийского штата Перак, в этнической китайской семье. Йео начала свою карьеру в кино, снимаясь в боевиках и фильмах о восточных боевых искусствах. С 2004 года является супругой президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта.

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