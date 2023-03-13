Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мишель Йео опубликовала фото с "Оскаром"

Мишель Йео Оскар фото Фото: Instagram/michelleyeoh_official
Малайзийская актриса Мишель Йео 13 марта разместила на странице в Instagram фотографию со статуэткой "Оскара" в руках, сообщает Zakon.kz.

Актриса в подписи к публикации была немногословной и разместила лишь несколько смайликов.

На фото с обладательницей "Оскара" находится и ее муж.

На 95-й церемонии вручения статуэток премии "Оскар" за лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную роль во "Всё везде и сразу".

Стоит отметить, что за всю историю премии ни одна актриса, определяющая себя как женщина азиатского происхождения, не получала эту номинацию.

Мишель Йео Чу-Кхенг родилась 6 августа 1962 года в городе Ипох, столице малазийского штата Перак, в этнической китайской семье. Йео начала свою карьеру в кино, снимаясь в боевиках и фильмах о восточных боевых искусствах. С 2004 года является супругой президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта.

Новость по теме

Стали известны победители премии "Оскар"

Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер стал лучшим актером за роль в фильме "Кит".

Читайте также

Лучшего актера назвали на церемонии "Оскар"

Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова

Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"

Анастасия Московчук
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления