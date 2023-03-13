В Казахстане завершена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов
Касым-Жомарту Токаеву были представлены направления работы, по которым будет проводиться дальнейшее реформирование.
Министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой был проведен анализ более 1000 статей и 1200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.
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По словам Азамата Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства.
В частности, предусмотрены мероприятия по усилению работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности; обеспечению стабильности законодательства путем широкого вовлечения представителей научного сообщества; усилению информационного сопровождения реформ.
Президент также был ознакомлен с пулом из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.
В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.