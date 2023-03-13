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В Казахстане завершена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов

В Казахстане завершена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Фото: gov.kz
13 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева. Президент заслушал отчет о результатах деятельности органов юстиции и о планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены направления работы, по которым будет проводиться дальнейшее реформирование.

Министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой был проведен анализ более 1000 статей и 1200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.

В Казахстане завершена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов

Фото: akorda.kz

По словам Азамата Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства.

В частности, предусмотрены мероприятия по усилению работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности; обеспечению стабильности законодательства путем широкого вовлечения представителей научного сообщества; усилению информационного сопровождения реформ.

Президент также был ознакомлен с пулом из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.

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