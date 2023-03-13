Почему Казахстан внесли в "черный список" Шенгена, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, почему Казахстан попал в список для дополнительных консультаций при выдаче Шенгена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что казахстанский МИД так и не выяснил, какая страна потребовала дополнительных консультаций при выдаче Шенгена казахстанцам, но уже определили причины.

"Некоторые наши граждане, посещая страны Шенгена, при аренде автомобилей не оплачивают штрафы, уезжают из этой страны. Естественно, это все копится. Бывают и другие правонарушения. Когда едешь в чужую страну, необходимо соблюдать ее правила и законы. Студенты берут кредиты, не оплачивают их и уезжают". Айбек Смадияров

Ранее в СМИ появилась информация, что Казахстан якобы включен в некий "черный список" Шенгенской зоны. 27 февраля 2023 года Айбек Смадияров пояснил, что Казахстан не получал официального уведомления от европейской стороны, однако в рабочем порядке МИДу сообщили, что с 1 марта наша страна действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. При этом он отметил, что в Шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе.

Позднее в представительстве Европейского союза в РК заявили, что Казахстан не вносили в "черный список" Шенгена и что существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для казахстанцев после 1 марта 2023 года нет.

10 марта замминистра иностранных дел Роман Василенко рассказал, что казахстанский МИД пытается выяснить, почему и по требованию какой страны Казахстан внесли в список для получения дополнительных консультаций при выдаче Шенгена.