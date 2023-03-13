В каком случае избиратели могут лишить депутата мандата

Главный аналитик Института евразийской интеграции Ассоль Мирманова в рамках экспертного клуба накануне выборов депутатов Мажилиса и маслихатов напомнила о правах избирателей отозвать мандат того кандидата, который не выполнит свои предвыборные обещания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ассоль Мирманова выделила основные отличия нынешних выборов депутатов.



"У нас сейчас в рамках конституционных изменений вводится несколько новых понятий. Мы возвращаемся к мажоритарной системе, когда люди избираются по одному мандату. Также появляется такое понятие, как императивный мандат – это мандат, выданный с определенным условиям. Например, с обязательством исполнения своей предвыборной программы. Если кандидат обещает слишком много, но через год не выполняет обещания, то граждане могут инициировать отзыв его мандата. По сути человека увольняют из Мажилиса сами же избиратели". Ассоль Мирманова

Она указала не возможные перемены в жизни общества в случае реализации данных норм закона.

"Если произойдет прецедент или отзыв депутатского мандата, то это заинтересует наших людей, потому что люди у нас любят такое. На практике будет меняться постепенно мировоззрение". Ассоль Мирманова

В целом, по ее оценке, казахстанцы находятся в переходном периоде от политического инфантилизма к более ответственному поведению, в том числе в вопросах защиты своих прав.

"Если даже не в этот электоральный сезон, то в следующий раз люди будут подходить более взвешенно по оценке программ кандидатов. В ближайшие 6-7 лет ситуация будет сильно отличаться от той, которую мы имеем сейчас. Люди также задумаются над репутационным капиталом. В депутаты будут готовится более заранее, а не так как сейчас. Ассоль Мирманова

Выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта. В этот же день пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней.



27 февраля в ЦИКе сообщили, что размер бюллетеней на эти выборы изменится. Кроме того, на выборах будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, можно прочитать здесь.

Как казахстанцы смогут проголосовать за рубежом, можно прочитать здесь.

