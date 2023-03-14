В акимате Алматы рассказали, когда начнут и завершат ремонт дорог

В 2023 году в Алматы отремонтируют более 200 улиц протяженностью свыше 200 км. В городском акимате Zakon.kz детально рассказали о плане дорожно-ремонтных работ.

Согласно данным ведомства, на ремонт из городского бюджета выделено 20 млрд тенге.

Также отмечено, что средний ремонт предполагает комплекс работ по исправлению повреждений на дорогах, восстановлению изношенных верхних слоев.



В акимате уточнили, работы начнутся в апреле после получения заключения ведомственной экспертизы и проведения необходимых закупок.

"Средний ремонт магистральных улиц будет завершен до 27 августа, а улицы районного значения будут отремонтированы до 30 октября. Перед началом работ будут опубликованы списки с конкретными сроками и разбивкой по районам". Пресс-служба акимата Алматы

В рамках текущего ремонта (предупреждение и неотложное исправление мелких повреждений) в городе проведут ямочные работы, подъемы люков, покрытие трещин и другие виды работ.

"На эти цели из городского бюджета выделено 2,8 млрд тенге. Текущим ремонтом планируется охватить более 350 тысяч м², также будут отремонтированы 30 км тротуаров и 40 остановочных комплексов. По итогам года долю автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 89%", — заявлено в сообщении.

Кроме того, в план дорожных работ включено строительство 30 км новых дорог в 6 микрорайонах.

Дороги будут сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах по мере завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций.

Вместе с тем, в акимате добавили, что жители города также имеют возможность отправить заявку на строительство и ремонт тротуаров по программе "Бюджет народного участия", которая стартовала 1 марта текущего года. Заявки принимаются до 30 марта.

21 февраля в акимате сообщали, что в городе раньше обычного приступят к ямочному ремонту дорог. Тогда было сказано: "Ремонтными работами будут охвачены все районы города по мере выявления дефектов".