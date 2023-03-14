Искусственный интеллект будут использовать для выявления и блокировки наркосайтов в Казахстане

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства рассказал о планах борьбы с продажей наркотиков через "телеграмм-боты" и другие интернет-ресурсы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Ахметжанов отметил, что сейчас эпоха развития высоких технологий и наркобизнес, по его словам, также перешел в киберпространство.

"Широко распространена продажа наркотиков через "телеграмм-боты" и другие интернет-ресурсы. Например, каждое седьмое зарегистрированное в этом году наркопреступление – связано с продажой наркотиков через интернет. Конечно, нами блокируются такие интернет-магазины. В этом году их число составило 604 наркосайта. Однако, данная мера не решит проблему координально". Марат Ахметжанов

По его словам, новые сайты появляются быстро, а их выявление – процесс долгий. Установление организаторов еще сложнее, так как они находятся за рубежом.

"Для перекрытия такого незаконного контента необходимо современное аппаратно-программное оборудование. В этой связи, Комплексным планом предусмотрено обеспечение соответствующими средствами. Речь идет о аппаратно-программном оборудовании "Аргус", "Айрис", "Тритон". Они позволят автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и сайты". Глава МВД Казахстана

Также, по словам министра, система "Кибернадзор" обеспечит блокировку сайтов в онлайн режиме.

"Искусственный интеллект сам выявляет и немедленно блокирует. Одновременно с этим, он способствует установлению пользователей и организаторов таких сайтов". Марат Ахметжанов

Ранее он указал на планы по введению скрининга для выявления наркозависимых в Казахстане.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов назвал факторы, которые, в целом, негативно влияют на наркоситуацию в стране.

