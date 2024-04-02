Пять областей Казахстана остаются в зоне подтопления

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана рассказали о текущей ситуации по паводкам в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям Бауржана Сыздыкова, паводковая обстановка стабильно сложная. В западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны, наоборот, идет интенсивное повышение уровня рек.

"В зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства министерства", – сообщил Бауржан Сыздыков.

Он отметил, что в регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Всего в период паводков было спасено и эвакуировано 15 786 человек, из них 6187 детей. В пунктах временного размещения находятся 4113 человек, из них 1911 детей, для них созданы необходимые условия.

В населенных пунктах, где паводки не вступили в активную фазу, усилены превентивные мероприятия по недопущению их затопления. Так, в селе Улкен-Нарын Восточно-Казахстанской области оперативно проведены мероприятия по очистке водопропускных систем и укладке мешкотары вдоль канала, что позволило не допустить его подтопления.

В городе Тайыншы Северо-Казахстанской области из-за повышенного сброса талых вод Чаглинского водохранилища была угроза подтопления 60 жилых домов. В связи с этим на месте было проведено дополнительное укрепление и удлинение земляного вала, а также дробление льда вдоль реки.

"В целом упреждающие меры позволили защитить от паводка 46 населенных пунктов с проживанием свыше 45 тыс. граждан в 11 регионах страны. В то же время в пяти регионах подтопленными остаются 1405 частных жилых домов, более 370 дворовых территорий, 99 дач и 10 зданий. На контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и четырем мостам. Без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов. С ними непрерывно поддерживается связь, акиматами подготовлены резервы продуктов питания и медикаментов. В отдельные районы нами уже осуществлена их доставка", – уточнил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауржан Сыздыков.

Помимо этого, продолжается мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент наблюдается повышение уровня воды на реках Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, в горной местности Восточно-Казахстанской области имеется большой снегозапас. В эти регионы при необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств министерства.

Круглосуточно осуществляется оповещение и информирование граждан о складывающейся ситуации. Для оказания психологической помощи пострадавшим работают телефоны горячих линий.

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Ранее правоохранители обратились к казахстанцам с просьбой. Было отмечено, что ежедневно по стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу свыше 14 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Из них 4,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел в настоящее время участвуют в аварийно-спасательных работах. Кроме того, в противопаводковых работах задействовано 648 единиц техники.