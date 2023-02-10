Приговор Биртанову и Абишеву апелляционный суд оставил без изменений

10 февраля апелляционный суд оставил без изменений приговор Биртанову и Абишеву, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бывший министр здравоохранения и его бывший заместитель признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 4 п. 3 УК Казахстана. Биртанову назначили наказание в виде пяти лет ограничения свободы, Абишеву – ограничение свободы сроком на четыре года.

"Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 431, ст. 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса РК судебная коллегия постановила: приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 28 октября 2022 года в отношении Елжана Биртанова, Олжаса Абишева оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников и осужденных – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения". Судья Айбек Амиргалиев

Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Также они должны возместить сумму ущерба в 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.



28 октября суд огласил приговор Елжану Биртанову и Олжасу Абишеву. Суд разъяснил этот приговор.



26 октября Елжан Биртанов и Олжас Абишев выступили в суде с последним словом. Они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.

13 октября Биртанов говорил, что ему нужно 10 или 100 жизней, чтобы заработать сумму возложенного ущерба.



Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.



