Готов ли Казахстан стать ведущим центральноазиатским образовательным хабом?

В мире наблюдается рост количества учащихся, получающих высшее образование вне страны проживания. Численность мобильных студентов, согласно отчету Института статистики ЮНЕСКО, в 1999 достигала 1,68 млн, в 2014 число таких студентов достигло отметки 207 млн человек.

А в 2022 году в мире насчитывалось уже 235 млн человек, и, скорее всего, их количество удвоится в ближайшее десятилетие.







Международная мобильность студентов становится все более распространенным явлением в сфере высшего образования во многих странах мира. Доминирующей тенденцией последних нескольких лет является растущий поток студентов из развивающихся стран в университеты Европы, прежде всего британские, и США. Иностранные студенты приносят значительную прибыль национальным экономикам стран, активно развивающим индустрию образования.





Отечественные эксперты образования прогнозируют в ближайшие годы кратное увеличение обучающихся из-за рубежа. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своем докладе о стратегическом развитии науки и высшего образования отметил, что Казахстан через несколько лет станет образовательным хабом на самом большом континенте земли.





Данный прогноз сформирован не только благодаря географическому расположению. Прежде всего Казахстан все больше становится "островом стабильности" в региональном масштабе.





Директор РГП НПХВ "Национальный центр развития высшего образования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан" (ранее Центр Болонского процесса и академической мобильности) Мухатаев Айдос Агдарбекович подтвердил информацию по росту числа иностранных студентов, обучающихся в отечественных вузах, и ответил на ряд вопросов.





– Айдос Агдарбекович, скажите, какая численность иностранных учащихся вузов зафиксирована на текущий момент и география государств, откуда они прибыли.





– На текущий момент в Казахстане обучаются порядка 3,5 тысячи человек из стран Евразийского экономического союза и 28,9 тысячи студентов из других государств мира. Больше всего учащихся прибыло из Узбекистана. Впрочем, география государств, из которых приезжают в нашу страну для обучения, заметно расширилась – отмечается рост количества студентов из США, Африки, стран Ближнего Востока.





– Есть ли экономический профит для Казахстана от притока учащихся из-за рубежа?





– Разумеется, поток иностранных студентов приносит ощутимые финансовые вложения, но вклад иностранных студентов не следует оценивать только в денежном выражении. К примеру, британские эксперты признают, что иностранные студенты поддерживают университеты своим присутствием, поскольку в противном случае многие курсы пришлось бы ликвидировать. Кроме того, подобные миграции положительно влияют на социальное и культурное разнообразие молодежной среды, привносят новые исследовательские идеи и опыт в магистерские и докторские программы и помогают укрепить международное партнерство. Казахстан идет по тому же пути, но в масштабах центральноазиатских географических широт. В частности, свою лепту в этом направлении вносит и наше ведомство. РГП НПХВ "Национальный центр развития высшего образования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан" запустило "Стипендиальные программы для обучения в вузах Казахстана иностранных обучающихся", в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. Данная инициатива позволит поддержать приток студентов и укрепить межстрановые дружеские, научные и творческие связи.





–Айдос Агдарбекович, и все же каков прямой импакт от студентов?





– Один иностранный студент в среднем приносит стране 3 млн тенге, считая иные сопутствующие расходы. С учетом того, что в Казахстане насчитывается около 30 тыс. студентов-иностранцев, то прямой импакт в экономику страны составляет порядка 90 млрд тенге в год.





– Какие страны являются лидерами по "поставкам" студентов?





– Как я уже говорил ранее, больше всего учащихся прибыло в Казахстан из Узбекистана. Если быть точнее, из соседней республики в страну приехали 15,6 тысячи абитуриентов. На втором месте – Индия, откуда университеты и колледжи нашей страны приняли 6 тысяч студентов. Тройку "импортеров" замыкает Россия, откуда приехали 2,5 тысячи учащихся. Но если говорить в глобальных масштабах, основными поставщиками студентов в зарубежные университеты являются Китай и Индия. Ожидается, что к 2027 году число китайских студентов, обучающихся за границей, увеличится на 245 000 и достигнет 1,46 миллиона; число индийских студентов увеличится на 185 000 человек и достигнет 439 000 человек. Эти две азиатские страны обеспечат 60% глобального роста выезжающих на учебу студентов до 2027 года по данным British Council. И у Казахстана есть все возможности стать местом приема "орды кочевников".





– Чем привлекателен Казахстан для зарубежных студентов?





– В первую очередь у нас создаются совместные программы, исследовательские центры, международные университетские городки, которые, несомненно, сыграют положительную роль в укреплении имиджа нашей страны как государства, куда можно и нужно ехать за дипломами. Казахстанский диплом признается в 48 странах, мы входим в европейское пространство высшего образования, а также прошли подтверждение сопоставимости Национальной рамки квалификации высшего образования с Европейскими рамками квалификации. Плюс, Казахстану в помощь и неизбежность глобальных миграций. Шесть миллионов студентов во всем мире обучаются за рубежом, и ожидается, что к 2025 году их число возрастет до 8 миллионов. На фоне отмеченных прогнозов ожидается и заключение первого договора ООН, направленного на укрепление межуниверситетского сотрудничества и трансграничных академических исследований. Этот документ уже ратифицировали 14 стран.





– Айдос Агдарбекович, вы убеждены, что Казахстан станет центром притяжения и центральноазиатским хабом?





– Убежден. И РГП НПХВ "Национальный центр развития высшего образования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан" также поспособствует этому, внедряя специальную программу, которая привлечет иностранных учащихся в Казахстан. Несмотря на то, что сегодня ведущими экспортерами знаний являются США, Великобритания, Франция, Россия и Австралия, наше государство сможет составить достойную конкуренцию в ближайших перспективах. Нынешние преобразования в системе высшего образования РК, внедрение двудипломных программ, проекта "Мамандығым – болашағым", который формирует образовательные программы в соответствии с запросами на рынке труда, – эти и другие инициативы способствуют привлечению иностранных студентов.