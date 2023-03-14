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Прения сторон по делу Боранбаева перенесли

Казахстан Астана Кайрат Боранбаев суд прокурор обвинение изменения Фото: Zakon.kz
Суд отложил прения сторон по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева по ходатайству гособвинителя, который просил о выделении дополнительного времени для изменения обвинительного акта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Прения сторон должны были начаться 14 марта по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева в Сарыаркинском суде №2 города Астаны. Однако гособвинитель – прокурор Бауржан Шекенов – ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени и заявил, что обстоятельства по делу изменились.

"Согласно статье 340 ч. 5 УПК РК, если в ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость предъявления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающегося от первоначального, суд откладывает рассмотрение дела и предоставляет прокурору время, необходимое для составления нового обвинительного акта. В этой связи сторона обвинения ходатайствует о предоставлении времени для составления нового обвинительного акта, поскольку обстоятельства по уголовному делу изменились, и это требует отражения в новом акте". Прокурор Бауржан Шекенов

Судья Сарыаркинского суда №2 Назгуль Бапакова вынесла решение об удовлетворении ходатайства стороны обвинения. В суде объявлен перерыв до 17 марта.

Кайрата Боранбаева и второго основателя ТОО "АзияГазЧунджа" Романа Наханова обвиняют в хищении и растрате вверенного чужого имущества, легализации незаконных денег и имущества и пособничестве в преступлениях.

Судебный процесс по делу начался в Астане 30 декабря 2022 года. 

26 декабря Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака. Фигурантов задержали по подозрению в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

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