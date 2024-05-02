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Законодательство РК

Начались прения сторон по делу Бишимбаева

Суд, уголовное дело, Бишимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 11:09 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане проходит очередное судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня, 2 мая 2024 года, суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова заявила, что ранее участникам процесса уже было предоставлено время для подготовки к судебным прениям.

"Согласно требованию ст. 651 УПК РК, прения в суде с участием присяжных состоят из двух частей. Первая состоит из речей гособвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего и его представителей, которые излагают свои позиции по поводу доказанности или недоказанности вины подсудимого без упоминания его прежних судимостей, если таковые имеются. Стороны не могут упоминать обстоятельства, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных, ссылаться на доказательства, не исследованные в судебном заседании", – дополнила судья Айжан Кульбаева.

Первой выступит сторона обвинения, а затем потерпевший и его представители, после них – защитники Бишимбаева и Байжанова, затем – подсудимые.

На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения не начались в положенный срок – подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.

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