Какая диета снижает риск развития деменции, рассказали эксперты
Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.
Эксперты выбрали контрольную группу из 60 298 человек, за которой наблюдали почти девять лет. Участников оценивали по приверженности средиземноморской диете. В ходе эксперимента было зафиксировано 882 случая деменции.
Несмотря на учет генетического фактора, было установлено, что даже при наличии риска с этой стороны правильное питание способно снизить вероятность развития болезни.
Авторы признали, что в данной области необходимы дополнительные исследования, но полученные результаты внушают надежду на возможность снизить риск развития деменции благодаря соблюдению средиземноморской диеты.
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