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Какая диета снижает риск развития деменции, рассказали эксперты

Еда Фото: pixabay
Ученые из английского Университета Ньюкасла опубликовали исследование, согласно которому у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, риск развития деменции снижается на 23%, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

Эксперты выбрали контрольную группу из 60 298 человек, за которой наблюдали почти девять лет. Участников оценивали по приверженности средиземноморской диете. В ходе эксперимента было зафиксировано 882 случая деменции.

Несмотря на учет генетического фактора, было установлено, что даже при наличии риска с этой стороны правильное питание способно снизить вероятность развития болезни.

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Авторы признали, что в данной области необходимы дополнительные исследования, но полученные результаты внушают надежду на возможность снизить риск развития деменции благодаря соблюдению средиземноморской диеты.

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Ирина Мишура
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