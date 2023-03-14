Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах

На допросе в суде одна из потерпевших по делу Гульмиры Сатыбалды рассказала, как ее похитили и требовали безвозмездно передать акции, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшая Айгуль Мекешева сообщила, что впервые познакомилась с Гульмирой Сатыбалды 2013 году. Тогда Мекешевой предложили работу в одной из компаний, принадлежавших семье Сатыбалды. Позднее Айгуль Мекешева получила предложение от Гульмиры Сатыбалды стать номинальной владелицей 75% акций компании "Maxi Bottlers" за вознаграждение в виде 5% акций. Но вместо вознаграждения Айгуль Мекешева получила требования переписать все акции на другого человека, а затем ее похитили.

"Первого октября 2020 года я возвращалась в вечернее время домой. Меня в подъезде ждали двое незнакомых мужчин, физически крепкие. Один из них представился Рашидом (Рашид Утебеков – один из подсудимых – Прим. ред) и сказал, что от Гульмиры Сатыбалды. Я побоялась, уже поняла, что что-то не то. Я попросила зайти в подъезд, там было светло, сидела консьержка". Айгуль Мекешева

По словам Айгуль Мекешевой, ей позволили подняться на свой этаж, но зайти в квартиру не дали. Мужчина, который представился Рашидом, схватил ее, отобрал телефон, затащил в лифт и отвез обратно вниз. Там к похитителям присоединились мужчины в масках. Потерпевшая рассказала, то один из них закинул ее на плечо, вынес из дома и затолкал в машину.

В суде Айгуль Мекешева заявила, что похитители отвезли ее в загородный дом Гульмиры Сатыбалды. Там потерпевшую запугивали, держали в темном подвале.

"Через некоторое время ко мне пришла "правая рука" Гульмиры Сатыбалды Айгерим Сыздыкова. Я даже обрадовалась, если честно. Поинтересовалась у нее, зачем было устраивать все это шоу, если бы меня попросили, я бы в подъезде все подписала. Она ответила, что только исполняет поручения Гульмиры Сатыбалды, которые не обсуждаются. Сказала мне: "Без скандала, без истерик лучше подписывай, а то будут телесные повреждения, расправа. Выбирай либо старшую дочь, либо младшую. Если сейчас не подпишешь, мы их ликвидируем". Айгуль Мекешева

После этого разговора, как сообщила Айгуль Мекешева, ей принесли документы на подпись, среди них был договор купли-продажи акций, на котором уже стояла печать нотариуса. После того, как она подписала документы, ее отвезли к ее дому. При этом, по словам потерпевшей, по дороге мужчины ей угрожали убийством детей, если она обратится в правоохранительные органы. Айгуль Мекешева утверждает, что написала заявление о похищении, было начато расследование, но оно до сих пор не продвинулось.

Эпизод с похищением подтвердили данные досудебного расследования, о которых на суде сообщил государственный обвинитель Азамат Сарсембаев. Он заявил, что Гульмира Сатыбалды организовала похищение Мекешевой с помощью группы лиц, среди которых был ее водитель по фамилии Батыршаев.

Главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды началось 14 марта в Суде №2 района Байконыр города Астаны.

В суде Гульмира Сатыбалды сообщила, что полностью не признает вину. Другие подсудимые по делу частично признали вину.



Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве и организации уголовного правонарушения. В суде двое потерпевших, которые заявляли о рейдерском захвате бизнеса. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд. тенге.



Гульмиру Сатыбалды задержали и водворили в ИВС в Астане 16 марта.