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Стало известно о состоянии мужчины, избитого подростками в Алматинской области

Стало известно о состоянии мужчины, избитого подростками в Алматинской области Фото: primeminister.kz
Врачи рассказали о состоянии мужчины, которого в Алматинской области страшно избили подростки, сообщает Zakon.kz.

По мнению медиков, он рискует навсегда остаться инвалидом, передает КТК.

У 49-летнего жителя села Таутургень серьезная травма головы, сломаны 12 ребер, а также ушибы сердца, почек и легкого. Пострадавший сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

"Состояние его оценивается как крайне тяжелое, но стабильное. Пациент находится на аппарате ИВЛ ввиду развившейся у пациента посттравматической пневмонии. Пациенту проведено дренирование плевральной полости грудной клетки, установлены дренажи, антибактериальная терапия проводится". Зам. директора Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы Диана Сулейманова

Пациент в сознании, но из-за проблем с дыханием говорить не может. По прогнозам врачей, в больнице он пробудет как минимум две недели.

В больницу Есика мужчину доставили 7 марта в 3:17.

Сотрудниками криминальной полиции с участием ювенальной полиции УП Енбекшиказахского района были установлены и задержаны трое несовершеннолетних 2006, 2007 и 2008 годов рождения, подозреваемых в нанесении травм 49-летнему мужчине.

Подозреваемые задержаны и уже во всем сознались. По словам начальника Следственного управления ДП Алматинской области Абдигани Ибраимова, в отношении их возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что группа лиц несколько раз похищала актаусца. Его избивали и требовали 500 тысяч тенге.

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