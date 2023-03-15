Жителей поселка в пригороде Уральска эвакуируют из-за паводка

Жителей 70 домов села Маштаково, что в 13 км от Уральска, спасатели эвакуируют в безопасные места из-за поднявшегося уровня местной реки Деркул, сообщает Zakon.kz.

Сельчан одной, "правой", части села Маштаково начали эвакуировать вечером 14 марта. Эта часть селения находится вблизи реки Деркул, воды которой резко поднялись из-за талых вод. Большая часть сельчан уезжает к родственникам, остальных размещают в эвакопункте, сообщает издание "Мой город".

В Сырымском районе области часть ранее эвакуированных сельчан вернулись в дома. Об этом сообщили в ДЧС Западно-Казахстанской области.

По сообщению ведомства, вода была откачана в пяти домах, в них проживают 26 человек. Остальные ранее эвакуированные сельчане, более 230 человек, остаются в эвакопунктах и у родных.

"За истекшие сутки набрано и уложено порядка 3 000 штук мешков с инертными материалами, откачано более 30 000 куб.м. воды, перерыто траншей для отвода воды на 11 участках" Пресс-служба МЧС

Паводковая ситуация остается напряженной в двух регионах Казахстана: Западно-Казахстанской и Актюбинской. В ЗКО днем 14 марта из затопленных домов вывезли 149 человек. В Уральске и трех районах ЗКО – Байтереке, Чингирлауском и Бурлинском районах – объявлены режимы ЧС местного масштаба природного характера. В Актюбинской области паводком затопило дома в селе Кобда.