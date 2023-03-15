В Казахстане вновь растет суточная заболеваемость коронавирусом
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 15 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19. Днем ранее было 86, а 13 марта – 44.
Фото: Telegram/DenMinPR
На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (–1 664+ и 185 КВИ-). Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1718.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – три пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
- на аппарате ИВЛ – три пациентa.
14 марта 2023 года во Всемирной организации здравоохранения заговорили о завершении пандемии коронавируса. Гендиректор ВОЗ уверен, что в 2023 году "мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия".
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