В Казахстане вновь растет суточная заболеваемость коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 15 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19. Днем ранее было 86, а 13 марта – 44.

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На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (–1 664+ и 185 КВИ-). Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1718.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – три пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,

на аппарате ИВЛ – три пациентa.

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14 марта 2023 года во Всемирной организации здравоохранения заговорили о завершении пандемии коронавируса. Гендиректор ВОЗ уверен, что в 2023 году "мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия".