"Спасательную операцию" для утки с утятами провела жительница Алматы
В Алматы горожанка помогла утке с утятами безопасно добраться до воды. Небольшая "спасательная операция" развернулась прямо у пешеходного перехода – птиц сопровождали до реки, подбадривая на каждом шагу, сообщает Zakon.kz.
Кадры "спецоперации" опубликовала пользователь под ником dasha.iov. Судя по видео, утка с выводком направлялась в сторону воды, но утята не решались спуститься с берега. Люди провели их через дорогу и довели до реки, где начался самый сложный момент.
"Давай, давай, чуть-чуть осталось. Вон уже. Прыгай, прыгай", – подбадривала утят Даша.
Мать-утка первой спрыгнула в воду, однако птенцы замешкались. Тогда автор видео аккуратно помогла им спуститься вниз.
"Ой, простите, дорогие. Все, соединение с матерью. Господи, я ничего страшнее в жизни не делала", – сказала она.
В итоге все утята оказались в воде и поплыли вслед за уткой. Судя по всему, птицы направились в сторону Ботанического сада.
Ранее краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана.
