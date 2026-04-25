#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
События

"Спасательную операцию" для утки с утятами провела жительница Алматы

утка и утята, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 10:09 Фото: скриншот видео
В Алматы горожанка помогла утке с утятами безопасно добраться до воды. Небольшая "спасательная операция" развернулась прямо у пешеходного перехода – птиц сопровождали до реки, подбадривая на каждом шагу, сообщает Zakon.kz.

Кадры "спецоперации" опубликовала пользователь под ником dasha.iov. Судя по видео, утка с выводком направлялась в сторону воды, но утята не решались спуститься с берега. Люди провели их через дорогу и довели до реки, где начался самый сложный момент.

"Давай, давай, чуть-чуть осталось. Вон уже. Прыгай, прыгай", – подбадривала утят Даша.

Мать-утка первой спрыгнула в воду, однако птенцы замешкались. Тогда автор видео аккуратно помогла им спуститься вниз.

"Ой, простите, дорогие. Все, соединение с матерью. Господи, я ничего страшнее в жизни не делала", – сказала она.

В итоге все утята оказались в воде и поплыли вслед за уткой. Судя по всему, птицы направились в сторону Ботанического сада.

Ранее краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: