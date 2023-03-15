Жерар Пике впервые прокомментировал песню Шакиры о расставании

Экс-супруг певицы Шакиры футболист Жерар Пике впервые спустя несколько месяцев после выхода песни о расставании, сказал, что он думает на самом деле о сложившейся ситуации, сообщает Zakon.kz.

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Своим мнением Жерар Пике поделился в эфире RAC1. Спортсмен заявил, что слышал песню Шакиры. Однако не хочет об этом говорить, так как должен защищать их общих детей.

"У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с моими детьми", — сказал футболист.

В конце 2022 года Шакира и Пике официально развелись после 11 лет брака. Певица неоднократно обвиняла футболиста в измене. 26 января бывший муж Шакиры показал новую возлюбленную.

13 марта Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике.

