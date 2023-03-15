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Законодательство РК

Токаев подписал законы, касающиеся ЕАЭС

Токаев подписал законы, касающиеся ЕАЭС Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 15 марта 2023 года подписал два закона, касающиеся Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписаны:

  • Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года";
  • Закон РК "О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок".

Оба закона были ратифицированы депутатами Сената Парламента РК на пленарном заседании 2 марта 2023 года.

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года

Протоколом вносятся изменения в Договор о ЕАЭС в части налогообложения на территории отдельных СЭЗ Российской Федерации. Нормы протокола позволяют создать паритет условий при импорте в указанные СЭЗ товаров из ЕАЭС и из третьих стран.

В частности, протокол предусматривает уплату НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию указанных СЭЗ с отсрочкой в течение 180 календарных дней. В целом, данный протокол касается по большей части Российской Федерации. Вместе с тем в условиях членства в ЕАЭС необходимо согласованное решение всех государств-членов

Протокол был подписан главами государств-членов ЕАЭС 8 февраля 2021 года.

О ратификации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок

Соглашение предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территории Евразийского экономического союза с применением навигационных пломб. В зависимости от категорий товаров и специфики транспорта предусмотрены переходные периоды. Это позволит совершенствовать эффективность применения навигационных пломб с началом каждого этапа отслеживания.

Для бизнеса преимущества данного соглашения заключаются в возможности безопасного транзита своих товаров на пространстве ЕАЭС, исключения дополнительных форм и мер контроля со стороны контролирующих органов государств-членов союза.

Соглашение гарантирует для государства прозрачность международных перевозок, исключение "лжетранзита" и "лжеимпорта", и, соответственно, приведет к увеличению поступлений денег в бюджет.

Применение навигационных пломб направлено на снижение теневого товарооборота во взаимной торговле стран ЕАЭС, в частности, на предотвращение ввоза товаров в адрес фиктивных получателей, а также лжетранзита, когда заявленный транзитом товар остается на территории одной из стран Союза без уплаты налогов.

Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок было подписано главами государств-членов ЕАЭС 19 апреля 2022 года.

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