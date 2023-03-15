Как в Казахстане планируют улучшить оказание госуслуг

На брифинге в СЦК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов рассказал о предлагаемых новшествах, направленных на улучшение оказания государственных услуг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя Агентства, одно из предложений касается решения проблемы с отказами в получении госуслуг. В частности, речь идет о переходе на безотказные процедуры.

"То есть недопустимость отказа по формальным основаниям. Как известно, услугодатель обязан отказать, если форма и содержание заявления не соответствуют установленным требованиям или к нему не приложен перечень необходимых документов, услугодатель отказывает в получении этой услуги. Этот механизм предполагает, чтобы по таким формальным основаниям не отказывали, оказывали всяческую консультативную помощь, чтобы он мог заполнить правильно заявление". Салауат Муксимов

Также рассматривается установление запрета на использование в качестве основания для отказа в оказании госуслуг обстоятельства, не относящегося к предмету субъективного права.

"То есть нельзя препятствовать в постановке на учет транспортных средств, как сегодня у нас происходит, либо в выдаче удостоверения личности, мотивируя отсутствием уплаты административного штрафа. То есть если человек просрочил сроки замены удостоверения, установлены штрафные санкции, услугодатель при обращении этого лица отказывает, пока тот не оплатит". Салауат Муксимов

Он подчеркнул, что в таких случаях штраф не должен служить барьером.

Еще одна инициатива АДГС касается внедрения системы опережающей подачи заявления и институтов правопреемства и представительства.

"Часто бывают технические сбои в ЦОНах, и граждане вынуждены ожидать, пока эта система не заработает, получаем массовые скопления людей. Предлагаем в информационных системах предусмотреть систему опережающей подачи заявления, то есть человек резервно подает заявку, оставляет необходимые документы и уходит домой, после того как система заработает, услуга ему будет оказана автоматически. Нет необходимости ожидать в очереди". Салауат Муксимов

Помимо этого у ведомства есть решение для тех госуслуг, оказание которых до сих пор занимает от трех и более месяцев.

"Институт правопреемства предполагает вступление в положение услугополучателя правопреемника, если такое допускается законодательством. Институт представительства в связи с несовершенством законодательства о госуслугах вызывает на практике сложности, это препятствует при получении электронных услуг, услуг по доверенности. Или филиалы юрорганизаций не могут получить от имени и в интересах головной организации услуги, которые им требуются. Эти условия создают бюрократические проблемы и волокиту". Салауат Муксимов

В заключении зампредседателя Агентства добавил, что наряду с этим рассматривается возможность внедрить систему немедленного восстановления прав услугополучателя. То есть в случае установления необоснованного отказа в оказании услуги в судебном порядке либо по результатам госконтроля немедленно выдавать результат самой услуги без повторной подачи заявки. Он резюмировал, что внесенные предложения продолжают идеи, заложенные в указе президента "О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата".

Ранее на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты во втором чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.