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Законодательство РК

Еще 12 видов госуслуг полностью переведут в электронный формат

Госуслуги , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:56 Фото: gov4c.kz
Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов 23 августа на брифинге в СЦК рассказал, что до конца следующего года 12 видов госуслуг будут переведены полностью в электронный формат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, речь идет об услугах по оформлению документов на постоянное место жительства за пределами страны, прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз и других.

"В этом направлении также будут автоматизированы процессы согласования по 24 услугам. Этим будут заниматься Минобороны, МВД, Минпромышленности и строительства, Минсельхоз, культуры и информации. Восемь услуг справочного характера будут переведены в личный кабинет на портал электронного правительства. К примеру, предоставление информации о категории субъекта предпринимательства будет исключено из реестра госуслуг и переведено в раздел "сервисы" на портале электронного правительства. Это освободит граждан от предоставления справок, поскольку госорганы будут получать указанные сведения из информационных систем", – рассказал Салауат Муксимов.

По его словам, будет оптимизирован перечень предоставляемых документов по 48 видам госуслуг.

"Это порядка 550 тыс. документов, поиском и предоставлением которых вынуждены ежегодно заниматься граждане. Необходимые сведения госорганы будут получать из информационных систем благодаря запланированным мерам по интеграции. Речь идет о медсправках, дипломах об образовании, трудовых книжках и договорах", – дополнил он.

2 августа 2024 года стало известно, что планируется изменить выдачу ЭЦП в Казахстане.

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