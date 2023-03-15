"Чебурашка" обучил мерам безопасности детей и рыбаков в ВКО

У спасателей Восточно-Казахстанской области набирает обороты креативность в обучении основам безопасности. После "Зомби", "Кролика" и "Рыбы" сотрудники службы ЧС использовали самого популярного в этом году персонажа – Чебурашку, сообщает Zakon.kz.

Костюм Чебурашки спасатели ВКО готовили несколько недель.

"Вооружили его боевой одеждой пожарного, чтобы было понятно, что Чебурашка из рядов спасателей". Пресс-служба ДЧС ВКО

Замначальника ДЧС ВКО Арман Токанов объяснил, почему был выбран именно Чебурашка.

"Фильм "Чебурашка" посмотрело более 10,5 млн зрителей, и количество желающих увидеть его продолжает расти. Поэтому мы решили взять для профилактики именно этого персонажа. Его одинаково любят много-много лет и взрослые, и дети", – отметил он.

Сначала спасатели, переодевшиеся в Чебурашку, посетили детский сад, рассказали детям, как вести себя при пожаре, а чтобы научить действовать практически в экстренной ситуации, ушастый персонаж из фильма провел для ребятишек специальную эстафету и научил тушить пожар.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Затем, вооружившись жилетом, Чебурашка-спасатель вышел на лед и провел инструктаж рыболовам об опасности весеннего льда, вручив специальные памятки с рекомендациями не рисковать, а действовать согласно инструкциям службы ЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

1 октября 2022 года сообщалось, что "русалок" привлекли для обучения рыбаков правилам безопасности в ВКО.



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24 декабря правилам безопасности в ВКО обучали "русалки" и "зомби".

