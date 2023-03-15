"Чебурашка" обучил мерам безопасности детей и рыбаков в ВКО
Костюм Чебурашки спасатели ВКО готовили несколько недель.
"Вооружили его боевой одеждой пожарного, чтобы было понятно, что Чебурашка из рядов спасателей".Пресс-служба ДЧС ВКО
Замначальника ДЧС ВКО Арман Токанов объяснил, почему был выбран именно Чебурашка.
"Фильм "Чебурашка" посмотрело более 10,5 млн зрителей, и количество желающих увидеть его продолжает расти. Поэтому мы решили взять для профилактики именно этого персонажа. Его одинаково любят много-много лет и взрослые, и дети", – отметил он.
Сначала спасатели, переодевшиеся в Чебурашку, посетили детский сад, рассказали детям, как вести себя при пожаре, а чтобы научить действовать практически в экстренной ситуации, ушастый персонаж из фильма провел для ребятишек специальную эстафету и научил тушить пожар.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Затем, вооружившись жилетом, Чебурашка-спасатель вышел на лед и провел инструктаж рыболовам об опасности весеннего льда, вручив специальные памятки с рекомендациями не рисковать, а действовать согласно инструкциям службы ЧС.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
1 октября 2022 года сообщалось, что "русалок" привлекли для обучения рыбаков правилам безопасности в ВКО.
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