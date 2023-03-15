Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Чебурашка" обучил мерам безопасности детей и рыбаков в ВКО

"Чебурашка" обучил мерам безопасности детей и рыбаков в ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
У спасателей Восточно-Казахстанской области набирает обороты креативность в обучении основам безопасности. После "Зомби", "Кролика" и "Рыбы" сотрудники службы ЧС использовали самого популярного в этом году персонажа – Чебурашку, сообщает Zakon.kz.

Костюм Чебурашки спасатели ВКО готовили несколько недель.

"Вооружили его боевой одеждой пожарного, чтобы было понятно, что Чебурашка из рядов спасателей".Пресс-служба ДЧС ВКО

Замначальника ДЧС ВКО Арман Токанов объяснил, почему был выбран именно Чебурашка.

"Фильм "Чебурашка" посмотрело более 10,5 млн зрителей, и количество желающих увидеть его продолжает расти. Поэтому мы решили взять для профилактики именно этого персонажа. Его одинаково любят много-много лет и взрослые, и дети", – отметил он.

Сначала спасатели, переодевшиеся в Чебурашку, посетили детский сад, рассказали детям, как вести себя при пожаре, а чтобы научить действовать практически в экстренной ситуации, ушастый персонаж из фильма провел для ребятишек специальную эстафету и научил тушить пожар.

Необычный спасатель обучает мерам безопасности жителей ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Необычный спасатель обучает мерам безопасности жителей ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Необычный спасатель обучает мерам безопасности жителей ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Затем, вооружившись жилетом, Чебурашка-спасатель вышел на лед и провел инструктаж рыболовам об опасности весеннего льда, вручив специальные памятки с рекомендациями не рисковать, а действовать согласно инструкциям службы ЧС.

Необычный спасатель обучает мерам безопасности жителей ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Необычный спасатель обучает мерам безопасности жителей ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Необычный спасатель обучает мерам безопасности жителей ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

1 октября 2022 года сообщалось, что "русалок" привлекли для обучения рыбаков правилам безопасности в ВКО.

Новость по теме

Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО

24 декабря правилам безопасности в ВКО обучали "русалки" и "зомби".

Читайте также

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Пешеход спровоцировал жесткое ДТП и погиб на трассе в Алматинской области

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления