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Баллистические ракеты запустила Северная Корея

Баллистические ракеты запустила Северная Корея Фото: pixabay
Власти КНДР подтвердили запуск двух баллистических ракет класса "земля-земля", сообщает Zakon.kz.

15 марта Северная Корея подтвердила, что во вторник были запущены две ракеты средней дальности. Об этом пишет корейское издание Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство КНДР.

В официальном сообщении, власти Северной Кореи подтвердили, что ракеты поразили заданную цель на островке у восточного побережья. Дальность полета баллистических ракет составила 611 км. Ракеты КН-23, аналог российского "Искандера". Объекты были выпущены из транспортно-установочной пусковой установки.

Сообщается, что запуски ракет КНДР произвела в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, которые стартовали в понедельник, 13 марта. В тот же день неопознанные объекты КНДР запустила с подводной лодки.

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