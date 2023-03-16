Баллистические ракеты запустила Северная Корея
15 марта Северная Корея подтвердила, что во вторник были запущены две ракеты средней дальности. Об этом пишет корейское издание Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство КНДР.
В официальном сообщении, власти Северной Кореи подтвердили, что ракеты поразили заданную цель на островке у восточного побережья. Дальность полета баллистических ракет составила 611 км. Ракеты КН-23, аналог российского "Искандера". Объекты были выпущены из транспортно-установочной пусковой установки.
Сообщается, что запуски ракет КНДР произвела в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, которые стартовали в понедельник, 13 марта. В тот же день неопознанные объекты КНДР запустила с подводной лодки.