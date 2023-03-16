Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почему растет госдолг Казахстана, рассказал министр финансов

Казахстан Минфин госдолг Фото: akorda.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената 16 марта объяснил, почему растет госдолг, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Сената обратили внимание на риск увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году. Ерулан Жамаубаев отметил, что вопрос госдолга является основным для Министерства финансов.

"Он сейчас поднимается, потому что, вы сами знаете, уровень мировой инфляции очень высок, и базовая ставка высокая. Сейчас внешний долг брать для покрытия дефицита бюджета – очень сложно обходится для бюджета. И, конечно, инфляция как снижается, эта нагрузка будет значительно снижаться".Ерулан Жамаубаев

Но дефицит бюджета, по его словам, будут постепенно снижать. 

"За последние 2 года на 40% мы подняли собственные доходы. И еще на 42% будет повышаться. Только за налоговое и таможенное администрирование мы повысили на 720 млрд тенге. Из других источников также будет поступать. Должны быть решены вопросы теневой экономики и налогового администрирования.  Сейчас предусматриваем инвестиции в бюджет. Привлекаем во внутренний рынок средства, у нас есть фонд аккумулирования, который большую поддержку оказывает в покрытии дефицита бюджета. Сейчас совместная очень большая работа проводится. По нашему прогнозу долг не должен превышать 30% к ВВП".Ерулан Жамаубаев

Ранее эксперты рассказали, как на Казахстане отражается рост мировой инфляции, разрыв производственных и логистических цепочек и сложная геополитическая ситуация.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 марта

В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта

Курс доллара приблизился к 465 тенге

Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК МФ РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления