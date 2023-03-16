Почему растет госдолг Казахстана, рассказал министр финансов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената 16 марта объяснил, почему растет госдолг, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Сената обратили внимание на риск увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году. Ерулан Жамаубаев отметил, что вопрос госдолга является основным для Министерства финансов.

"Он сейчас поднимается, потому что, вы сами знаете, уровень мировой инфляции очень высок, и базовая ставка высокая. Сейчас внешний долг брать для покрытия дефицита бюджета – очень сложно обходится для бюджета. И, конечно, инфляция как снижается, эта нагрузка будет значительно снижаться". Ерулан Жамаубаев

Но дефицит бюджета, по его словам, будут постепенно снижать.

"За последние 2 года на 40% мы подняли собственные доходы. И еще на 42% будет повышаться. Только за налоговое и таможенное администрирование мы повысили на 720 млрд тенге. Из других источников также будет поступать. Должны быть решены вопросы теневой экономики и налогового администрирования. Сейчас предусматриваем инвестиции в бюджет. Привлекаем во внутренний рынок средства, у нас есть фонд аккумулирования, который большую поддержку оказывает в покрытии дефицита бюджета. Сейчас совместная очень большая работа проводится. По нашему прогнозу долг не должен превышать 30% к ВВП". Ерулан Жамаубаев

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