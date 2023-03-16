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У нефтепровода "Дружба", по которой идет казахстанская нефть", нашли взрывные устройства

трубопровод "Дружба" Фото: pixabay
"Транснефть" обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Новозыбков" трубопровода "Дружба" взрывные устройства, однако станция не пострадала, ведутся следственные действия. Нефтепровод расположен на территории Брянской области РФ, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что взрывные устройства нашли в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков.

"Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим".Игорь Демин

Он подчеркнул, что в течение всего 2023 года НПС "Новозыбков" перекачку нефти не осуществляет, резервуарный парк пустой.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на НПЗ Беларуси и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

14 марта министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан поставит в апреле Германии 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба". 

23 февраля 2023 года в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начали прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию.

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