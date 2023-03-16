У нефтепровода "Дружба", по которой идет казахстанская нефть", нашли взрывные устройства
Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что взрывные устройства нашли в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков.
"Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим".Игорь Демин
Он подчеркнул, что в течение всего 2023 года НПС "Новозыбков" перекачку нефти не осуществляет, резервуарный парк пустой.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на НПЗ Беларуси и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
14 марта министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан поставит в апреле Германии 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".
23 февраля 2023 года в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начали прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию.