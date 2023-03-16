"Так близко": кадры с фламинго восхитили пользователей Казнета
Фото: unsplash
Актаускому блогеру Азамату Сарсенбаеву удалось запечатлеть на видео стаю фламинго с очень близкого расстояния. Ролик восхитил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
Видеороликом блогер поделился на своей странице в Instagram.
Азамат Сарсенбаев отметил, что "это реально уникальные кадры". По его словам, "подобные кадры для документальных фильмов о животных стоят больших денег".
В комментариях пользователи Казнета восхитились роликом, назвав его классным и шедевральным. Были и те, кто предложил блогеру самому снять полнометражный фильм:
- "Красавцы".
- "Спасибо, Азамат".
- "Какая же красота".
- "Наш мир прекрасен".
- "Ласка для глаз и души".
- "Только ты можешь, бро, так снять".
- "Вы для фламинго уже свой в доску, никто из них не пугается".
- "Так близко их вижу впервые. Красота! Благодарю за ваш труд".
- "Красота, надо полнометражку снять и самому выпустить документальный фильм".
- "Классное видео! Снято близко! Красивые фламинго! Благодарю за такую красоту!"
- "Это шедевральные кадры! Не устаю восхищаться вашему отношению ко всему окружающему вас миру".
1 ноября 2022 года Азамат Сарсенбаев запечатлел улетающих на юг птенцов фламинго. 12 марта 2023 года блогер опубликовал видео вернувшихся в Казахстан розовых фламинго.
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