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"Так близко": кадры с фламинго восхитили пользователей Казнета

"Так близко": кадры с фламинго восхитили пользователей Казнета Фото: unsplash
Актаускому блогеру Азамату Сарсенбаеву удалось запечатлеть на видео стаю фламинго с очень близкого расстояния. Ролик восхитил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом блогер поделился на своей странице в Instagram.

Азамат Сарсенбаев отметил, что "это реально уникальные кадры". По его словам, "подобные кадры для документальных фильмов о животных стоят больших денег".

В комментариях пользователи Казнета восхитились роликом, назвав его классным и шедевральным. Были и те, кто предложил блогеру самому снять полнометражный фильм:

  • "Красавцы".
  • "Спасибо, Азамат".
  • "Какая же красота".
  • "Наш мир прекрасен".
  • "Ласка для глаз и души".
  • "Только ты можешь, бро, так снять".
  • "Вы для фламинго уже свой в доску, никто из них не пугается".
  • "Так близко их вижу впервые. Красота! Благодарю за ваш труд".
  • "Красота, надо полнометражку снять и самому выпустить документальный фильм".
  • "Классное видео! Снято близко! Красивые фламинго! Благодарю за такую красоту!"
  • "Это шедевральные кадры! Не устаю восхищаться вашему отношению ко всему окружающему вас миру".

1 ноября 2022 года Азамат Сарсенбаев запечатлел улетающих на юг птенцов фламинго. 12 марта 2023 года блогер опубликовал видео вернувшихся в Казахстан розовых фламинго.

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