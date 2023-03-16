"Так близко": кадры с фламинго восхитили пользователей Казнета

Актаускому блогеру Азамату Сарсенбаеву удалось запечатлеть на видео стаю фламинго с очень близкого расстояния. Ролик восхитил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом блогер поделился на своей странице в Instagram.

Азамат Сарсенбаев отметил, что "это реально уникальные кадры". По его словам, "подобные кадры для документальных фильмов о животных стоят больших денег".

В комментариях пользователи Казнета восхитились роликом, назвав его классным и шедевральным. Были и те, кто предложил блогеру самому снять полнометражный фильм:

"Красавцы".



"Спасибо, Азамат".

"Какая же красота".



"Наш мир прекрасен".

"Ласка для глаз и души".



"Только ты можешь, бро, так снять".

"Вы для фламинго уже свой в доску, никто из них не пугается".



"Так близко их вижу впервые. Красота! Благодарю за ваш труд".

"Красота, надо полнометражку снять и самому выпустить документальный фильм".

"Классное видео! Снято близко! Красивые фламинго! Благодарю за такую красоту!"



"Это шедевральные кадры! Не устаю восхищаться вашему отношению ко всему окружающему вас миру".

1 ноября 2022 года Азамат Сарсенбаев запечатлел улетающих на юг птенцов фламинго. 12 марта 2023 года блогер опубликовал видео вернувшихся в Казахстан розовых фламинго.