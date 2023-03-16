Авария в Экибастузе: подготовлены поправки для владельцев энергопредприятий

На пленарном заседании Сената Парламента РК заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что министерство энергетики подготовило поправки, которые усиливают ответственность энергопредприятий за подготовку к отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении уточнений в бюджет сенатор Гауез Нурмухамбетов поинтересовался действиями правительства для изменения ситуации в сфере теплоэнергоснабжения, а также повышению ответственности собственников энергообъектов. Как рассказал зампремьра, сейчас как раз Минэнерго подготовили соответствующие поправки усиливающие эту ответственность.

"Мы знаем на примере Риддера, когда собственник станции вообще отказался в начале ноября проводить какие-то ремонтные работы, станция просто остановился. Только те экстренные меры, которые предпринял аким области и акимат, другие предприятия ВКО, которые эту станцию отремонтировали, позволило в более-менее нормальном режиме пройти отопительный период. Из этого, безусловно, нужно извлечь уроки. Минэнерго подготовило поправки в законодательство, которые урегулировали бы этот вопрос, усилили ответственность собственника объекта жизнеобеспечения, который не в полной мере выполняет свои обязанности". Роман Скляр

Он добавил, что по ситуации в Риддере и Экибастузе правоохранительные органы проводят соответствующие расследования. По итогам будут приняты процессуальные решения в отношении собственников.

Вместе с тем, депутат заметил, что на модернизацию сетей теплоснабжения предусмотрели 69,4 млрд тенге. На его взгляд, этой суммы недостаточно.

"В уточненном бюджете предусматриваются дополнительные расходы в сумме 69,4 млрд тенге на реализацию 47 проектов по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения с показателем износа от 75 и до 100%, техническое состояние которых находится в аварийном и предаварийном состоянии. Стоит отметить, что поддержанная сумма не способствует снижению уровня износа сетей теплоснабжения в целом по стране, которая снизится всего на 1% - с 51-го до 50%". Гауез Нурмухамбетов

Также, по его словам, запланированы дополнительно 74,3 млрд тенге на развитие тепло- и электроэнергетики для обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения в четырех регионах - городе Астане, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Но парламентарий отметил, что высокий износ систем теплоэнергоснабжения может существенно обостриться уже в самое ближайшее время, если своевременно не будут приняты меры по их решению. Это показали произошедшие аварии на ТЭЦ в Экибастузе, Риддере и затяжное устранение их последствий.

Зампремьера согласился с доводами сенатора, указав, что из 14 тысяч км тепловых сетей, их определенная часть действительно имеет износ от 75 до 100%, а средний износ составляет 51%.

"Эти цифры заставляют нас принимать экстренные меры уже в срочном порядке. 69,4 млрд тенге предусмотрены в проекте уточненного бюджета, однако здесь необходимо отметить, что есть ряд проектов по городу Экибастуз, которые находятся в госэкспертизе, ряд объектов по Павлодару и Степногорску - наиболее изношенные участки, которые мы должны будем заменить за счет средств республиканского бюджета. Финансирование на них мы предусмотрим. Что касается участия самих предприятий, эта сумма недостаточна, но предполагается участие предприятий, которые осуществляют транзит тепловой энергии в рамках тарифной сметы и в рамках программы "тариф в обмен на инвестиции", стартующая в этом году - таким образом, мы большую часть проблемных вопросов снимем за счет этих мероприятий". Роман Скляр

Заместитель главы кабмина напомнил, что в Казахстане 37 тепловых электростанций, из них 22 находятся в частной собственности.

"Мы до конца текущего месяца проведем технический аудит каждой станции. По каждой из них будет разработан конкретный план действий. Эти мероприятия будут проходить за счет собственников и программы "тариф в обмен на инвестиции". Там, где будет необходимо, точечно также правительство будет принимать необходимые меры, принимая в коммунальную собственность эти объекты". Роман Скляр

В целом он заверил, что тепловые сети к отопительному сезону 2023-2024 года будут подготовлены в полном объеме. При необходимости правительство примет точечные меры, с учетом возможностей местного и республиканского бюджетов.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.



Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.