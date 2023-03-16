Казахстанцы рассказали, почему решили подать заявки на банкротство

В Казахстане с 3 марта стартовал прием заявок на проведение процедуры банкротства. В ЦОНах по всей стране, где принимают заявки, образовались очереди. Почему казахстанцы так активно хотят объявить себя банкротами, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Основное объяснение казахстанцев, решившихся объявить себя банкротом – отсутствие денег и стабильного дохода. За каждой историей, кроется боль и серьезные проблемы, с которыми сталкиваются казахстанцы.

Когда на жизнь денег не хватает

Объявить себя банкротом решилась жительница Шымкента, мать двух особенных детей. По словам Гульзиры Арсеновой, в 2020 году она взяла кредит в банке. Говорит, обеспечивать детей одной стало сложно. Стабильного дохода у нее нет. По этой причине, говорит женщина, ей стало трудно в последнее время закрывать банковский долг.

"Все это время я оплачивала кредит. Взяла в кредит 1 млн тенге, плюс проценты. Это еще 1 млн. Поэтому пришла сегодня в ЦОН, у меня просят справку о том, что я оплачивала кредит целый год. Но, такую справку мне в банке не выдают. Я оплачивала все стабильно, но на жизнь денег не хватает. Мне на карту поступает пособие, а если я не буду оплачивать кредит, то я не смогу получать пособие, счета ведь заблокируют. По этой причине я подала на банкротство. Жду результаты". Гульзира Арсенова жительница Шымкента

Как повернется жизнь, заранее не угадаешь

Не менее сложная ситуация и у казахстанца Олега Новикова. Пять лет назад мужчина приобрел машину в кредит. Но три года назад он получил производственную травму – ожог второй степени, а после и инвалидность. Его текущий доход с учетом пособий составляет около 150 тысяч тенге. Часть денег он тратит на аренду жилья, другую на покупку продуктов и лекарств. Из-за нехватки денег, мужчина решил объявить себя банкротом.

"Я инвалид, раньше на заводе работал, хорошие деньги были. Поэтому и взял машину в кредит. Теперь я живу на пособие и деньги, которые зарабатываю в магазине, где работаю продавцом. Кредит я оплачиваю, но очень часто с задержкой. Подумывал продать машину, но я иногда таксую. Когда я кредит брал сумма составляла 3 млн тенге, а сейчас с учетом пени, наверное, сумма стала больше", – рассказал Олег Новиков.

Когда слишком много кредитов

Билисбек Илесов решил подать заявку на банкротство от безвыходности. По словам отца четверых детей, он взял 5 кредитов. Мужчина говорит, что потратил деньги на нужды детей. Сейчас многодетный отец собственного жилья не имеет, как и работы с хорошей и стабильной зарплатой. Он рассказывает, что узнал о новшествах в интернете.

"Мы получали социальную помощь как многодетные. Но, так как я не имею работы, я перепродаю машины. И мы перестали получать социальную помощь. Кредит сейчас не можем оплачивать. У нас денег нет. У меня лично пять кредитов, я один кредит за другим получал, чтобы закрыть их. Теперь вот в безвыходном положении находимся. Общий долг перед банком около 5 млн тенге. Надеемся, что нас объявят банкротами, ведь кредит мы не платили уже около года". Билисбек Илесов

Неразумное решение

Кредитная история Балнур Есенбаевой началась три года назад. Женщина вместе с мужем затеяла дома ремонт. Хотели обновить крышу жилья, мебель и пол. По словам Балнур, денег на обновление дома на тот момент не было, по этой причине они все приобретали в кредит. Займы вовремя погашали, но случилось непредвиденное – муж потерял работу. Свое решение мать троих детей сейчас считает не разумным, ведь после они вместе с супругом залезли в долги.

"Общая задолженность перед банком 5 млн тенге вместе с процентами. Если честно, очень жалею, что решились взять кредит, мы столько долгов потом набрали. Мужа на работе сократили, доходы семьи стали меньше. А я не работаю, сижу дома, смотрю за детьми. Кредит сами погасить не смогли. Брали в долг у родственников и друзей, чтобы заплатить за кредит. Ведь коллекторы с утра до ночи звонят и беспокоят, если задерживаем. Достают не только нас, но еще и родственников. Подали на банкротство теперь. Есть свои минусы у проекта конечно, но у нас трудное положение", – поделилась Балнур.

Залез в долги и учеба уже не в радость

500 тысяч тенге задолжал микрофинансовой организации Султан Турсынбеков. Микрокредит молодой человек взял, чтобы оплатить учебу. После окончания университета, свободных вакансии по своей специальности Султан не нашел. Пришлось устроиться официантом в кафе. Говорит, оплачивал первые полгода свой долг стабильно, после начались финансовые трудности.

"Зарплата маленькая, чаевые небольшие. У меня микрокредит 500 тысяч, еще и пеня есть. Финансовые проблемы начались, когда у меня сестра заболела. Ей нужны были деньги не операцию. Я помогаю семье, отдавал все, что зарабатывал. Вот поэтому у меня и нет сейчас лишних денег, чтобы выплатить кредит. Узнал, что можно объявить себя банкротом. Имуществ у меня нет. Надеюсь, мой долг спишут" Султан Турсынбеков. Султан Турсынбеков

Черная метка

На банкротство в Казахстане могут подать 1,1 млн казахстанцев. Об этом сообщил вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 30 января. По его словам, статус "банкрот", как "черная метка", поэтому люди должны принимать взвешенное решение.

Пройти процедуру внесудебного банкротства смогут граждане, имеющие долг перед банками, МФО и коллекторами не больше 5,5 млн тенге, при условии, что у них отсутствует погашение кредитов в течение года и нет собственного имущества.

По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" был опубликован 4 января 2023 года. Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры. По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в зависимости от характеристик просроченной задолженности и финансового состояния любой гражданин Казахстана имеет право воспользоваться одной из этих процедур.



