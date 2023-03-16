Режиссер сериала "Уэнсдей" назвал главную актрису Дженну Ортегу запредельно токсичной

Режиссер Стивен С. ДеНайт раскритиковал поведение актрисы на съемочной площадке, о которых ранее рассказала сама Дженна Ортега, в том числе признание, что она вела себя непрофессионально на съемках и вносила изменения в реплики, которые не имели смысла, сообщает Zakon.kz

ДеНайт написал в Twitter, что "любит беседовать с актерами об их репликах и историях, но иногда у артистов нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета".

Он отметил, что актриса должна знать, как все устроено на телевидении.

"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе". Стивен С. ДеНайт

Ранее звезда телесериала "Уэнсдей" призналась, что во время съемок сериала она давила на команду, находясь на грани с непрофессионализмом, ради своего персонажа Уэнсдей Аддамс, которого она "очень защищала".

"Я не думаю, что мне когда-либо приходилось давить на съемочной площадке так сильно, как во время съемок "Уэнсдей". Все, что делает Уэнсдей, все, что мне приходилось играть, совершенно не имело смысла для ее персонажа". Дженна Ортега



