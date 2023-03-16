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Режиссер сериала "Уэнсдей" назвал главную актрису Дженну Ортегу запредельно токсичной

исполнительница роли Уэнздей Фото: Instagram/jennaortega
Режиссер Стивен С. ДеНайт раскритиковал поведение актрисы на съемочной площадке, о которых ранее рассказала сама Дженна Ортега, в том числе признание, что она вела себя непрофессионально на съемках и вносила изменения в реплики, которые не имели смысла, сообщает Zakon.kz

ДеНайт написал в Twitter, что "любит беседовать с актерами об их репликах и историях, но иногда у артистов нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета".

Он отметил, что актриса должна знать, как все устроено на телевидении.

"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе".Стивен С. ДеНайт

Ранее звезда телесериала "Уэнсдей" призналась, что во время съемок сериала она давила на команду, находясь на грани с непрофессионализмом, ради своего персонажа Уэнсдей Аддамс, которого она "очень защищала".

"Я не думаю, что мне когда-либо приходилось давить на съемочной площадке так сильно, как во время съемок "Уэнсдей". Все, что делает Уэнсдей, все, что мне приходилось играть, совершенно не имело смысла для ее персонажа".Дженна Ортега


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