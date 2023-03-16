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Президент: Важно повышать готовность поисково-спасательных служб

заседание Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Анкаре отметил, что нужно объединить усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам, сообщает Zakon.kz.

Токаев предложил в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы.

"Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", - сказал президент.

Глава государства отметил, что землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом четко говорится и в концепции "Видение тюркского мира –2040".

"Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал Токаев.

Также президент назвал актуальным обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.

"Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Токаев прилетел в Анкару в ночь на 16 марта. Кроме того, президенты двух стран уже провели переговоры.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 44,3 тыс. человек.

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